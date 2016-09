Jong Anderlecht scoort thuis niet tegen FC Midtjylland ondanks steun bondscoach

Door: redactie

27/09/16 - 21u43 Bron: Belga

Anderlecht heeft tegen FC Midtjylland gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de eerste ronde van de UEFA Youth League. In het Constant Vanden Stock-stadion werd het 0-0. De terugwedstrijd volgt op 19 oktober in Denemarken.