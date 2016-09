René Weiler: "Ik verwacht zondag al iets van Stanciu" (en wij gingen al op zoek naar zijn roots in Roemenië)

Mathieu Goedefroy

10/09/16 - 09u27

video René Weiler heeft vanmiddag zijn traditionele persconferentie gegeven naar aanleiding van de volgende Jupiler Pro League-speeldag. In de perszaal van Neerpede was ook onze videoman aanwezig, en die wilde wel eens weten welke indrukken recordaankoop Stanciu maakt op training. "Ik zie dat het een hele goede voetballer is", antwoordde Weiler. "Ik verwacht zondag al iets van hem."

Op training zie ik duidelijk dat hij een heel goede voetballer is, maar dat wisten we al op voorhand. Je ziet ook wel dat hij zijn ploegmaats nog niet goed kent en dat het hem nog aan automatismen ontbreekt Weiler over nieuwe aanwinst Stanciu © photo news.

Anderlecht sloeg de afgelopen transferperiode een paar keer stevig toe op de spelersmarkt, maar de overgang van Nicolae Stanciu spande met ruimte voorsprong de kroon. De Roemeen kwam over voor 7,5 miljoen euro over van Steaua Boekarest en maakt zondag tegen Sporting Charleroi zijn debuut voor paars-wit. Coach René Weiler zag alvast dat de recordaankoop veel potentieel heeft. "Op training zie ik duidelijk dat hij een heel goede voetballer is, maar dat wisten we al op voorhand. Je ziet ook wel dat hij zijn ploegmaats nog niet goed kent en dat het hem nog aan automatismen ontbreekt", vertelt Weiler. "Ook de taal bezorgt hem nog wat problemen, maar die zal hij wel snel oppikken. Ik zie hem hard werken, dat kan ik jullie wel zeggen. Meer kan ik er niet over vertellen want dat zal de tijd nog moeten uitwijzen."



Geduld tonen

De hamvraag is natuurlijk of Stanciu zondag in de belangrijke partij tegen Charleroi reeds zijn kunnen zal laten zien. "Ik hoop dat hij zondag al iets kan brengen", zegt Weiler daarover. "Maar het is ook belangrijk dat we geduld tonen en hem de tijd geven die hij nodig heeft om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Toch verwacht ik dat hij het publiek tegen Charleroi al veel plezier kan bezorgen." Zo, wij kijken er naar uit.



Roots

Wij trokken naar Roemenië op zoek naar de roots van Stanciu. In Craiva, een afgelegen dorpje van letterlijk twee straten groot in Transsylvanië, is Niculae Stanciu, de duurste transfer ooit van Anderlecht en bij uitbreiding de hele Belgische competitie, opgegroeid.



Hoe leefde de familie Stanciu en waar ontwikkelde de jonge speler zijn voetbaltalent? U leest het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.