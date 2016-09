Exodus bij Anderlecht zorgt voor nefast gevolg (en Belgen zijn de dupe ervan)

Door: Niels Vleminckx

2/09/16 - 11u50

Na drie maanden gemarchandeer verlieten liefst achttien spelers het Astridpark. Een exodus van ongeziene omvang. Paars-wit ziet er plots een pak minder Belgisch uit.

Liefst 18 van de 29 spelers die vorig seizoen minuten hebben gemaakt voor Anderlecht, zijn deze zomer vertrokken - Guillaume Gillet vertrok al vorige winter. 62 procent van de spelers dus. Een verloop zoals ze nog nooit eerder hebben meegemaakt in het Astridpark. Dat is niet per se een slechte zaak. Deze krant vroeg op het einde van vorig seizoen om een grote schoonmaak in de kleedkamer, na de vele signalen over een rotte mentaliteit die de club doordrongen had. Herman Van Holsbeeck volgde dus voor een stuk gewoon die raad op. Maar de omvang van de exodus is daar niet minder indrukwekkend om.



Voldoende Belgen op wedstrijdblad?

De grote zomerleegloop heeft ook praktische gevolgen voor coach René Weiler. Door het vertrek van Steven Defour, Silvio Proto en Dennis Praet blijven er plots amper zes Belgen over die aanspraak kunnen maken op een plaatsje bij de wedstrijdkern: Davy Roef, Frank Boeckx, Olivier Deschacht, Youri Tielemans, Leander Dendoncker en Massimo Bruno. Andy Kawaya zou ook in aanmerking komen, maar hij is lang uit met een enkelletsel. De huur van Bruno zal zeker ook iets te maken hebben met het quotum voor het aantal 'voetbalbelgen' dat op het wedstrijdblad moet staan: zes. Als één van die zes uitvalt, moet Anderlecht dus de gaten op het wedstrijdblad vullen met een zeer onervaren talent - Svilar (17), Faes (18) of Vancamp (17) - of een overbodige aanvaller (Kabasele). Een andere mogelijkheid is dat Weiler slechts zes wisselspelers op de bank zet. Geen ideale situatie dus.



