Idrissa Sylla ruilt Anderlecht voor Engelse tweedeklasser QPR

Door: redactie

30/08/16 - 19u07 Bron: Belga

✍ BREAKING: #QPR have completed the signing of @IdrissaSylla40 from @rscanderlecht . Welcome to W12! #SyllaSigns pic.twitter.com/jeiRmFV2fd

De Guinese spits Idrissa Sylla verlaat Anderlecht en trekt naar de Engelse tweedeklasser Queens Park Rangers. Dat bevestigde de Londense club. Sylla tekende op Loftus Road een contract voor drie seizoenen.

De 25-jarige Sylla toonde zich op de website van QPR zeer tevreden met zijn transfer. "Ik heb er altijd van gedroomd in Engeland te voetballen en dankzij QPR wordt die droom werkelijkheid. Sportief directeur Les Ferdinand en coach Jimmy Floyd Hasselbaink (ex-Antwerp) toonden dat ze me echt wilden en dat gaf me een heel goed gevoel."



Idrissa Sylla tekende in augustus 2013, net voor het sluiten van de transferperiode, zijn eerste contract in België bij toenmalig vicekampioen Zulte Waregem. Eerder speelde hij in Frankrijk voor Le Mans en Bastia. In januari 2015 plukte Anderlecht de spits weg aan de Gaverbeek. Sylla zou in anderhalf seizoen in het Constant Vanden Stock-stadion 43 wedstrijden spelen, waarin hij tien keer scoorde.



Eerder op de dag stelde Anderlecht met Massimo Bruno en Hamdi Harbaoui al twee aanvallende versterkingen voor. En gisteren werd de recordtransfer van de aanvallende middenvelder Nicolae Stanciu geofficialiseerd. Hierdoor mocht Sylla beschikken van Anderlecht.



Naar verluidt legt QPR 2,2 tot 3 miljoen euro op tafel voor Sylla. Nog volgens Belgische media had Wolverhampton vorige week nog 6 miljoen veil voor de Guinees, maar werd dat bod afgewezen omdat er nog geen vervanger was. Toch zou Anderlecht financieel goede zaken doen op de transfermarkt. Zo zag paars-wit ook al miljoenen binnen rollen voor Steven Defour (8,5), Dennis Praet (8), Stefano Okaka (6) en Sebastian De Maio (1).