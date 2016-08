Historische deal beklonken: recordman Stanciu is van Anderlecht

Anderlecht heeft zijn nieuwe Roemeense offensieve middenvelder, Nicolae Stanciu, officieel voorgesteld op Twitter. Stanciu (23), die overkomt van het Roemeense Steaua Boekarest, legde met succes zijn medische testen af en tekende in Brussel een contract voor vijf seizoenen.

Nicolae Stanciu will wear the number 73 shirt at #RSCA ! Good luck ! — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016

"Anderlecht betaalt vier miljoen euro meteen en 3,8 miljoen euro binnen tien maanden. Als Stanciu gedurende twee seizoenen minstens vijftig procent van de wedstrijden speelt, krijgen we nog eens twee miljoen euro van Anderlecht", legde Steaua Boekarest-voorzitter Gigi Becali zondag de transferconstructie tussen Anderlecht en Steaua Boekarest uit aan een Roemeense televisiezender. Dat maakt van Stanciu de duurste speler in de geschiedenis van het Roemeense voetbal en meteen ook de duurste inkomende transfer in België.



Steaua Boekarest was ook in onderhandeling met Southampton over een transfer van Stanciu, maar de Engelsen kozen uiteindelijk voor de Marokkaan Sofiane Boufal van Rijsel.



Rugnummer 73

Bij Anderlecht vindt Stanciu, die rugnummer 73 zal dragen, zijn landgenoot en voormalige ploeggenoot Alexandru Chipciu terug. Chipciu maakte in juli ook al de overstap van Steaua Boekarest naar het Constant Vanden Stockstadion.



Stanciu heeft zeven interlands voor het Roemeense nationale elftal achter zijn naam staan en maakte daarin vier doelpunten. Hij werd ook geselecteerd voor het afgelopen EK in Frankrijk en speelde mee in twee groepswedstrijden.