18/05/17 - 10u52 Bron: Belga

In de Zweedse hoogste klasse van het voetbal is de match van vanavond tussen Göteborg en AIK uit Stockholm uitgesteld. Een speler van AIK werd "onder bedekte bedreiging" door een vermeende matchfixer aangezocht om slecht te presteren in ruil voor een grote som geld, zo meldt de Zweedse voetbalbond. De politie is een onderzoek gestart.