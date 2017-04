Spaanse voetbalbond onderzoekt mogelijk geval van matchfixing bij partij van Barcelona B

Door: redactie

6/04/17 - 00u09 Bron: Belga

Nico Chafer, speler van Eldense, werd vandaag opgepakt © epa.

De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft vandaag op verdenking van matchfixing een onderzoek geopend naar de wedstrijd tussen het reserventeam van FC Barcelona en Eldense. Barça B won het duel in de Segunda Division B, de Spaanse derde klasse, met 12-0. Vijf personen van Eldense werden al opgepakt.

Het gaat om de Italiaanse trainer Filippo di Pierro, twee spelers, een lid van de omkadering en een Italiaanse ivesteerder, die recentelijk hoofdaandeelhouder van de club geworden was.



Het onderzoek kwam op gang nadat Cheikh Saad, een speler van Eldense, insinueerde dat meerdere van zijn ploegmaats en zijn trainer "enorme geldsommen" zouden ontvangen hebben bij weddenschappen op de match.



De RFEF laat in een korte mededeling weten "een disciplinaire procedure tegen Eldense opgestart te hebben om de zaak te onderzoeken en indien nodig sancties te treffen". Ten gevolge van het verlies, een evenaring van de zwaarste nederlaag ooit in de Spaanse derde klasse, zakt Eldense naar het vierde voetbalniveau. .