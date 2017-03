Ex-verdediger van Club mogelijk twee jaar de cel in wegens matchfixing

© photo news.

Jordi Figueras, ex-verdediger bij Club Brugge, vliegt mogelijk voor twee jaar achter de tralies. De openbaar aanklager in het Spaanse Pamplona vorderde de celstraf tegen Figueras wegens zijn betrokkenheid in een matchfixingschandaal. De feiten deden zich voor in de periode dat Figueras voor Real Betis uitkwam. De 29-jarige Spanjaard speelde het hele jaar 2012 voor Club, maar verdween begin 2013 langs een achterpoortje.

Naast de celstraf eiste de openbaar aanklager in Pamplona ook een geldboete van bijna twee miljoen euro tegen Figueras. De verdediger zou één van de spilfiguren zijn in een corruptieschandaal dat zich afspeelde op het eind van het seizoen 2013-2014 in de Primera Division.



650.000 euro

Figueras zou samen met twee ploegmaats bij Real Betis in totaal 650.000 euro ontvangen hebben om twee matchen te manipuleren in het voordeel van Osasuna, dat toen verwoed strijd leverde tegen de degradatie. Het trio mocht 400.000 euro tegemoet zien bij een zege van Real Betis tegen Valladolid. Later zou daar nog eens 250.000 euro bijkomen als Real Betis verloor van Osasuna. Beide resultaten kwamen uit, al behoedde dat Osasuna niet voor de degradatie.



4,5 jaar

Figueras streek in januari 2012 neer bij Club Brugge, waar hij voor liefst 4,5 jaar tekende. Na een veelbelovende start gingen zijn prestaties zienderogen achteruit, zodat blauw-zwart hem een jaar later besloot weer van de hand te doen. Rayo Vallecano, de club waarvan de West-Vlamingen hem ook overnamen, Real Betis en het Turkse Eskisehirspor volgden sindsdien op zijn cv. Dit seizoen is Figueras actief bij de Duitse tweedeklasser Karlsruhe, dat ook al flirt met de degradatie.