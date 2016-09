Makelaar neemt woorden terug: "Ik vertelde de undercoverjournalisten gewoon wat ze wilden horen"

© kos.

De onthullingen in de Daily Telegraph in verband met gesjoemel en corruptie in de Engelse Premier League blijven voor beroering zorgen. Nu laat makelaar Pino Pagliara, die ook aan de tand werd gevoeld door de undercoverjournalisten, in een interview aan de BBC weten gelogen te hebben. "Ik heb het alleen maar gezegd om mijn salaris van 400.000 pond te kunnen opstrijken. Ik vertelde hen gewoon wat ze wilden horen."

"Er is één ding waar ik altijd al op kon vertrouwen en dat is de hebberigheid van managers. Ik dacht dat Italianen al corrupt waren, maar hier is nog erger", vertelde Pagliara in het bewuste undercoverinterview. De Italiaan, die in in 2005 al een schorsing van vijf jaar uitzat voor wedstrijdvervalsing, laat nu weten gelogen te hebben. "Ik heb hen gewoon wijsgemaakt dat de coaches het geld niet zouden laten vallen als ik het hen aanbood. Ik wilde mijn loon van 400.000 pond (dat het valse bedrijf hem aanbood in het onderzoek, nvdr.) veiligstellen. Op je 61ste krijg je zo'n voorstellen niet meer. Ik wacht nog steeds op mijn bedrijfswagen en ik denk ook niet dat ik er ooit één zal krijgen. Ik heb hen gewoon gezegd wat ze wilden horen."



Pagliara vertelt verder onder meer dat er veel corruptie is in het Engels voetbal en dat hij nooit iemand geld heeft aangeboden. "Mijn leven is om zeep door dit verhaal."



Daily Telegraph reageerde gevat op de aantijgingen van Pagliara. "Ons onderzoeksteam heeft meerder ontmoetingen en telefoongesprekken gehad met Pagliara. Onze bevindingen, die momenteel worden afgewerkt voor de politie en de Engelse voetbalbond, laten geen twijfel bestaan over de uitspraken van Pagliara."