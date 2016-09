Ex-coach RC Genk doet schokkende onthulling over matchfixing

Alex McLeish in zijn periode als coach van RC Genk. Op de achtergrond zien we Thomas Buffel. © photo news.

Alex McLeish, ex-coach van RC Genk, heeft vanavond in een BBC-documentaire een schokkende onthulling gedaan over mogelijke matchfixing. Volgens McLeish zou de UEFA er mee voor gezorgd hebben dat niet Schotland maar Italië de eindronde bereikte van het EK 2008. McLeish was destijds bondscoach van Schotland.

De feiten gaan terug tot 17 november 2007, dag waarop Schotland en Italië in Hampden Park elkaar bekampten voor een plaats op Euro 2008. In de BBC-documentaire 'Scotland's Game' beweert McLeish dat hij enkele dagen voor het cruciale duel een telefoontje kreeg van een Italiaanse journaliste. Die liet hem verstaan dat de UEFA een overwinning van Schotland, die McLeish en co een EK-ticket zou opleveren, allerminst op prijs zou stellen.



Fifty-fifty

"Midden in de week kreeg ik ineens telefoon", zegt McLeish in het programma. "Een Italiaanse journaliste vroeg me of ik echt dacht dat de UEFA het zou laten gebeuren dat Frankrijk (dat ook in strijd was voor de twee kwalificatietickets, red.) en Italië zich niet zouden plaatsen voor het EK. Ik antwoordde: 'Wacht eens even, zo'n dingen zeggen we niet in Schotland'. De vrouw praatte gewoon verder. 'Luister mijnheer McLeish', vervolgde ze. 'Heel Italië praat hierover. Als er een fifty-fifty situatie in de wedstrijd is, zal de scheidsrechter Italië bevoordelen'."



Vrije trap

McLeish weigerde te geloven in een samenzwering, maar werd achterhaald door de wedstrijdfeiten. De gewezen coach van RC Genk, die de Limburgers onder zijn hoede had in het seizoen 2014-2015, zag de Spaanse ref Mejuto Gonzalez enkele hoogst dubieuze beslissingen nemen. Met als klap op de vuurpijl een aan Italië toegekende vrije trap in blessuretijd. Giorgio Chiellini kegelde Alan Hutton aan de cornervlag zowat omver (zie video onderaan), maar kreeg toch de vrije trap mee. Daaruit kopt Panucci de 1-2 binnen, die de 'Squadra' verzekerde van EK-deelname. "Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik die fase zag", aldus McLeish.



Geflikt

De voormalige bondscoach wordt in de BBC-documentaire bijgetreden door James McFadden, toentertijd kapitein van Schotland. "Ik was na die match compleet ontdaan", aldus McFadden. "Ik weet dat je verondersteld wordt zo'n dingen niet te zeggen, maar we werden geflikt door de ref. Hij nam enkele zeer twijfelachtige beslissingen in ons nadeel. Voor mij het bewijs dat we niet gewenst waren op een groot kampioenschap. Sommige mensen wilden niet dat Schotland zich kwalificeerde. Ze hebben gekregen wat ze wilden."



UEFA ontkent

Gecontacteerd door de BBC, wees de UEFA elke beschuldiging van matchfixing van de hand. "Vergissingen kunnen er altijd gebeuren", aldus een woordvoerder. "Mejuto Gonzalez was één van de beste scheidsrechters ter wereld. In die match heeft hij geen van beide teams benadeeld."