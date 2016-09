Internationals van El Salvador kregen aanbod om wedstrijd te vervalsen

Door: redactie

6/09/16 - 12u42 Bron: Belga

El salvador aan het werk vorige week tegen Mexico © photo news.

Het nationaal voetbalelftal van El Salvador is voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Canada benaderd om het resultaat van die wedstrijd te beïnvloeden. Dat kondigden de spelers van El Salvador gisteren op een persconferentie aan. Ze lieten daarbij een elf minuten durende audio-opname horen.

De spelers zouden 30 dollar per speelminuut ontvangen bij een zege, 20 dollar per speelminuut voor een gelijkspel en 15 dollar per speelminuut voor een nederlaag met één doelpunt verschil. Bij een nederlaag met meerdere goals verschil zouden de spelers niets krijgen.



Achter het aanbod zou de Salvadoriaanse zakenman Ricardo Padilla zitten. Hij zou echter handelen in functie van een Hondurese collega.



Honduras (7 ptn) en Canada (4 ptn) strijden in de Noord-Amerikaanse kwalificatiegroep A nog om door te stoten naar de volgende kwalificatieronde. El Salvador is al uitgeschakeld. Canada moet de partij tegen El Salvador absoluut winnen, en een slechter doelpuntensaldo ophalen. Honduras neemt het tegelijkertijd op tegen groepsleider Mexico en heeft genoeg aan één punt om zeker te zijn van de kwalificatie.