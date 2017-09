Israëlische minister van Defensie: "Nieuwe Iraanse rakettest is een provocatie"

lva

De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman heeft vandaag de Iraanse test met een raket met een bereik van 2.000 kilometer een "provocatie" genoemd.

De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman © EPA.

"De ballistische raket die Iran heeft afgevuurd is een provocatie naar de Verenigde Staten en hun bondgenoten, waaronder Israël, en een manier om onze reacties te testen", zei de minister in een verklaring.



"Het is nogmaals een bewijs van de ambitie van Iran om een wereldmacht te worden om het Midden-Oosten en de democratische staten in de wereld te bedreigen", voegde hij eraan toe.



"We kunnen ons voorstellen wat er zou gebeuren als Iran het nucleaire wapen zou verwerven waarnaar het land streeft. Dat mag niet gebeuren."



Nucleair akkoord tussen Iran en VS

Iran kondigde vandaag aan met succes een nieuwe raket met een bereik van 2.000 kilometer te hebben getest, op het moment dat de Verenigde Staten ermee dreigden het nucleaire akkoord op te zeggen.



De Israëlische premier Benjamin Netanyahu haalde deze week tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in New York nog eens uit naar Iran en het nucleaire akkoord uit 2015 met het sjiitische land. Hij zei dat dat de deal strenger gemaakt moest worden, of vervangen door "massale druk en verlammende sancties".



De Amerikaanse president Donald Trump noemde het akkoord over het Iraanse civiele nucleaire programma dinsdag "een van de slechtste (verdragen) die de VS ooit hebben gesloten".



Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), dat de nucleaire activiteiten van Iran controleert, heeft Teheran zich tot nu toe gehouden aan de voorwaarden van het akkoord.