Iran test "met succes" nieuwe ballistische raket

23/09/17 - 08u18 Bron: Belga

De Iraanse president Rohani. © reuters.

Iran heeft naar eigen zeggen "met succes'' een nieuwe ballistische raket getest. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau vandaag. De raket met de naam Khorramshahr heeft een bereik van 2000 kilometer en kan meerdere kernkoppen dragen.

© afp.

De test komt op het moment dat de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten oplopen. De Amerikaanse president Donald Trump liet deze week tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties weten dat hij mogelijk af wil van het atoomakkoord uit 2015. Teheran beloofde toen het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. Trump liet herhaaldelijk blijken geen fan te zijn van het onder zijn voorganger Obama gesloten akkoord.



De Iraanse president Hassan Rohani kondigde bovendien gisteren aan de "militaire macht'' van zijn land te willen uitbreiden. Hij deed die uitspraak bij een militaire parade waar de nieuwe ballistische raket werd getoond. "Wij zijn voor vrede in de regio en de wereld, maar voor de verdediging van onze veiligheid hebben we geen toestemming nodig van de VS'', zei hij.



Teheran benadrukt telkens opnieuw dat het met zijn militaire en raketprogramma alleen maar zijn eigen grenzen verdedigt en geen andere landen bedreigt. Niettemin is er in het Westen en met name in Israël en de VS veel bezorgdheid over de Iraanse middellangeafstandsraketten. Met hun bereik kunnen ze elke plaats in Israël treffen. Ook is Israël bezorgd dat Iran zijn nucleaire programma zal hervatten.