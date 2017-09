Iran voert zijn militaire slagkracht op: "Van niemand toestemming nodig"

Door: redactie

22/09/17

Iran zal zijn militaire en ballistische slagkracht opvoeren ondanks kritiek van de VS en Frankrijk. Dit heeft de Iraanse president Hassan Rohani vandaag gezegd tijdens een defilé ter herdenking van het uitbreken van de oorlog tussen Irak en Iran in 1980.

"Of u het wilt of niet, wij zullen onze militaire slagkracht, nodig op het vlak van ontrading, opvoeren. Wij zullen niet alleen onze raketten (verder) ontwikkelen maar ook onze luchtmacht, landmacht en zeemacht. Om ons vaderland te verdedigen zullen wij niemands toestemming vragen", zei het staatshoofd in zijn rechtstreeks op de staatstelevisie uitgezonden toespraak.



Teheran heeft de laatste jaren een omvangrijk ballistisch programma uitgewerkt. Dat verontrust de VS, maar ook Saoedi-Arabië, zijn grootste rivaal in de regio, sommige Europese landen zoals Frankrijk en aartsvijand Israël.



Iran zegt dat dit programma louter defensief is. "Onze militaire slagkracht is niet opgezet om andere landen aan te vallen", zei Rohani.



Hij voegde eraan toe dat Teheran zijn beleid in de regio niet zal wijzigen. "Of u het nu wilt of niet, wij zullen de onderdrukte volkeren van Jemen, Palestina en Syrië verdedigen", zei Rohani. Iran steunt het regime in Syrië, Palestijnse islamistische groepen en de Houthi-rebellen in Jemen.