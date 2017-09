Tillerson waarschuwt: "Pas atoomplan aan of VS stappen eruit"

Bewerkt door: ib

20/09/17 - 03u35 Bron: Belga

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. © afp.

De Verenigde Staten zullen uit het atoomakkoord stappen als er geen aanpassingen worden doorgevoerd want er is "echt een herziening" van de tekst nodig, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag.

Het grootste probleem van het akkoord dat in 2015 tussen Iran en het Westen werd gesloten, is dat er "een einddatum" aan vasthangt. Vanaf 2025 zou Iran immers opnieuw bepaalde nucleaire activiteit kunnen opstarten. "Dat betekent dat we nu al kunnen beginnen aftellen naar het moment dat ze hun (militaire) kerncapaciteit opnieuw op peil hebben", zei Tillerson aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News.



Blamage

Eerder op de dag had zijn president, Donald Trump, tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, al laten verstaan dat de Verenigde Staten dat Iran een "economische schurkenstaat" is en dat het atoomakkoord een "blamage" voor de VS betekent.