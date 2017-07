Gewezen vicepresident van Ahmadinejad opgepakt

KVE

De voegere Iraanse vicepresident Hamid Baghaei is opgepakt. Volgens het persbureau ISNA werd de rechterhand van toenmalig president Mahmoud Ahmadinejad vandaag voor zijn huis in Teheran ingerekend. Een reden voor de arrestatie werd niet gegeven, maar blijkbaar wordt hem corruptie ten laste gelegd. Omdat hij de borgtocht van omgerekend 1,2 miljoen euro niet kon betalen, werd hij in hechtenis genomen.