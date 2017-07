Voor het eerst vrouw aan het hoofd van Iraanse vliegmaatschappij

Margo Verhasselt

Iran Air, de nationale luchtvaartmaatschappij van Iran, gaat voor het eerst geleid worden door een vrouw. De lokale media melden zondag dat Farsaneh Sharafbafi komende week al zal worden voorgesteld als de nieuwe CEO. Ze zal Farhad Parvaresh opvolgen, die de overstap maakt naar de internationale burgerluchtvaartorganisatie, ICAO.

De 44-jarige Sharafbafi is één van de weinige vrouwelijke luchtvaartingenieurs in Iran. Ze bekleedt al jaren hoge functies bij de luchtvaartmaatschappij, maar toch komt haar benoeming als een verrassing. In het verleden had Sharafbafi zich in een interview nog laten ontvallen dat ze als vrouw, in een sector die door mannen gedomineerd wordt, telkens weer voor haar plaats moet strijden.



De Iraanse president Hassan Rohani had bij zijn herverkiezing in mei verklaard dat hij niet langer zou aanvaarden dat vrouwen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Hij beloofde werk te maken van meer vrouwen in leidende functies.