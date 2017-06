Iran bestookt "terroristische bases" in Syrië

Door: redactie

18/06/17 - 21u28 Bron: AFP

Leden van de Republikeinse Garde, een elite-eenheid van het Iraanse leger. © reuters.

Iran heeft raketten gelanceerd tegen "terroristische basissen" in Syrië. Dat melden officiële bronnen in Teheran.

De Republikeinse Garde, een elite-eenheid van het Iraanse leger, zegt in een communiqué vanuit het westen van Iran raketten te hebben afgevuurd naar "terroristische bases" in de Syrische regio Deir Ezzor.



De aanval was een "vergelding" voor de aanval van 7 juni op het parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini in Teheran, met zeventien doden als gevolg. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft beide aanvallen opgeëist.