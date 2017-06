Waarom Iraanse vrouwen op woensdag wit dragen

kv

Steeds meer Iraanse vrouwen posten op sociale media foto's en video's waarin ze witte kledij of een witte hoofddoek dragen of het zelfs wagen om helemaal geen hoofddoek om te doen. Ze protesteren daarmee tegen de strikte kledijvoorschriften voor vrouwen in het land.

Het idee werd gelanceerd door Masih Alinejad, de oprichtster van My Stealthy Freedom, een onlinebeweging die zich verzet tegen de kledingregels in Iran. Met de socialemediacampagne #WhiteWednesdays roept ze vrouwen op om witte kledij te dragen als symbool van protest.



Voor de Iraanse revolutie in 1979 droegen veel Iraanse vrouwen westerse kledij, zoals minirokjes en topjes met korte mouwen. Maar aan dit alles kwam een einde toen ayatollah Khomeini aan de macht kwam.Vrouwen werden niet alleen verplicht om hun haar te bedekken, maar mochten ook geen make-up meer gebruiken en moesten kledij tot onder de knie dragen. Meer dan 100.000 mannen en vrouwen trokken in 1979 de straten op om te betogen tegen de wet. Lees ook Aanvoerder Iraans voetbalelftal doet opmerkelijke oproep: "Laat vrouwen toe in stadions"

Publiek protest Sinds My Stealthy Freedom drie jaar geleden werd opgericht, kreeg Alinejad al meer dan 3000 foto's en video's binnen van vrouwen die hun hoofddoek afdeden.



Terwijl de foto's op de website vaak in het geniep genomen werden om problemen met de autoriteiten te vermijden, is #WhiteWednesday echter een publiek protest.



De campagne is aan haar vijfde week toe en Alinejad kreeg in de eerste twee weken al meer dan 200 video's binnen. Sommige daarvan werden al meer dan 500.000 keer bekeken. Deze vrouw krijgt de steun van haar man. "Als vriend en partner geloof ik dat mijn vrouw en alle vrouwen het recht moeten hebben om te kiezen wat ze dragen. #whitewednesdays is een beweging die ons de kans geeft om ons los te maken van dogmatische tradities," zo schrijft hij bij de foto. © Facebook - My Stealthy Freedom.

Het risico waard Alinejad is naar eigen zeggen onder de indruk van de moed die de vrouwen tonen om zich zomaar in het openbaar te vertonen zonder hoofddoek. "Toen ik mijn bezorgdheid uitsprak over de veiligheid [van iemand], antwoordde ze dat ze liever haar job in gevaar bracht dan te moeten blijven leven onder de verdrukking die de Iraanse vrouwen al 38 jaar ondergaan."



Een andere vrouw zei dat de campagne belangrijk is: "Zelfs als het me in de cel doet belanden en doet slapen bij de kakkerlakken, dan zou het het nog waard zijn om de volgende generatie te helpen." © Facebook - My Stealthy Freedom.