Iran: Saoedi-Arabië en Washington betrokken bij aanvallen in Teheran

IS De Iraanse Revolutionaire Garde heeft het Saoedische regime ervan beschuldigd achter de dubbele aanval in de hoofdstad Teheran van vanmorgen te zitten. Ook de Verenigde Staten zijn bovendien betrokken. Die zware beschuldiging uit de Garde in een mededeling.

'Laat er geen twijfel over bestaan dat we vergelding willen voor de aanvallen in Teheran. We zullen wraak nemen op de terroristen en hun aanhangers' Iraanse Revolutionaire Garde

Minstens 12 mensen kwamen vandaag om het leven en 43 anderen raakten gewond bij twee verschillende aanvallen op het Iraanse parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini, de stichter van het huidige Iraanse regime. Schutters bestormden beide plekken en bliezen zich na de aanval ook op. De aanvallen werden al snel opgeëist door terreurgroep IS. Het IS-mediakanaal Amaq verspreidde een video waarop was te zien hoe de aanvallers door een kamer in het parlement liepen. Een derde aanval werd volgens Iran verijdeld.



Maar de machtige Iraanse Revolutionaire Garde uit nu rechtstreekse beschuldigingen aan het adres van Saoedi-Arabië: "Deze terroristische aanval gebeurde slechts een week na het bezoek van de Amerikaanse president aan de achterbakse leiders die terroristen steunen", klinkt het in een mededeling. "Het feit dat Islamitische Staat de verantwoordelijkheid heeft opgenomen bewijst dat zij betrokken waren in deze brutale aanval."



De Revolutionaire Garde zei bovendien wraak te willen nemen op IS en diens bondgenoten. "Laat er geen twijfel over bestaan dat we vergelding willen voor de aanvallen in Teheran. We zullen wraak nemen op de terroristen en hun aanhangers."



De aanvallen van vandaag waren de eerste van het extremistische soennitische IS in het hoofdzakelijk sjiitische Iran. Teheran steunt de strijd tegen IS in Irak en Syrië.