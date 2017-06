Schutter valt Iraanse parlement aan: drie gewonden

Door: redactie

Diverse Iraanse nieuwsagentschappen melden een schietpartij in het Iraanse parlement. Een persoon zou het parlement zijn binnengedrongen en op de beveiliging hebben geschoten. Elders in de stad werd er ook geschoten aan het Khomeini-mausoleum.

De man zou een bewaker hebben geraakt in een been en twee burgers hebben verwond voordat hij wegrende. De identiteit en de drijfveer van de aanvaller zijn nog niet bekend. Volgens sommige berichten werd hij gevat, maar dat is nog niet bevestigd. Andere bronnen maken gewag van meerdere schutters, maar ook dat is niet zeker.



Mausoleum

Tegelijkertijd met de aanval op het parlement heeft een gewapende man het Khomeini-mausoleum ten zuiden van de Iraanse hoofdstad Teheran aangevallen, zo heeft het Iraanse persbureau Fars gemeld. Khomeini was de stichter van de Islamitische Republiek Iran. Daar zijn twee mensen gewond geraakt. Hoe de aanvallen met elkaar verband houden, is nog niet duidelijk.