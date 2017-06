IS eist aanval op Iraans parlement en mausoleum op: zeker zeven doden

Door: redactie

Iran De Iraanse hoofdstad Teheran is vandaag opgeschrikt door twee terreuraanslagen. Zeker vier personen openden het vuur in het parlement. Elders in de stad bestormden drie aanvallers het mausoleum van ayatollah Khomeini. Verschillende daders bliezen zich nadien op. Volgens het persbureau Tasnim zijn er bij de schietpartij in het parlement zeven doden gevallen. Ook zouden er vier gewonden zijn. Terreurgroep IS heeft de aanval opgeëist.

De aanslagen zijn ongekend voor Iran. Sinds de uitroeping van de Islamitische Republiek in 1979, zijn deze aanvallen op symbolen van de machthebbers in Iran nooit eerder voorgekomen.



Iraanse staatsmedia meldden eerder vandaag dat bij de aanval op het parlement een bewaker gedood werd. Op dit moment zou er een gijzeling gaande zijn. Volgens Tasnim houden de aanvallers vier personen in gijzeling op de bovenste verdieping van het gebouw. Ook zou minstens één man zichzelf hebben opgeblazen in het gebouw.



De identiteit van de schutters en hun motieven zijn niet duidelijk. Veiligheidsfunctionarissen en antiterreureenheden zijn massaal aanwezig bij het parlementsgebouw. De Revolutionaire Garde heeft volgens diverse berichten een van de aanvallers gedood. Volgens een parlementariër, Elias Hazrati, waren de aanvallers van het parlement gewapend met twee AK-47's en een handwapen. "Terroristen schieten in het gebouw, maar de parlementszitting gaat gewoon door", twitterde parlementslid Valkili.