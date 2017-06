Door: redactie

3/06/17 - 07u26 Bron: Belga

Bij een krachtige ontploffing in een supermarkt in de Iraanse stad Shiraz, in het zuiden van het land, zijn vanochtend minstens 35 mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Na de explosie stortte de supermarkt in, een bank en verschillende appartementsgebouwen in de onmiddellijke omgeving raakten beschadigd.