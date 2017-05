Iraanse grootayatollah Ali Khamenei: "Saoedische leiders zijn idioten"

IB

De Iraanse grootayatollah Ali Khamenei tijdens een ceremonie in Iran. © epa.

De opperste leider van Iran, grootayatollah Ali Khamenei, heeft gisteren zwaar uitgehaald naar de Saoedische leiders. Hij noemde hen "idioten" en "melkkoeien voor de Amerikanen". Een en ander heeft te maken met de miljardendeal die de VS en Saoedi-Arabië vorige week sloten en de verwijten van de Amerikanen en de Saoedi's aan het adres van Teheran.

"De Saoedi's zijn als melkkoeien voor de Amerikanen. Die idioten geloven dat ze met geld de vriendschap kunnen winnen van de vijanden van de islam", zo citeerde het nieuwsagentschap Fars Khamenei. Daarmee verwees hij naar de megacontracten die Washington en Riyad vorige week, tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Riyad, afsloten, waaronder een contract van 110 miljard dollar voor de aankoop van Amerikaanse wapens door Saoedi-Arabië.



"De Saoedische leiders zijn onbekwaam en waardeloos (...) en hun beleid zal uiteindelijk leiden tot de instorting van het Saoedische koninkrijk", zo luidde het nog.



Boycot

Tijdens een toespraak in Riyad beschuldigde Trump er Iran ook van "het terrorisme te ondersteunen". De Amerikaanse president riep op het land te boycotten. Eerder had de Saoedische koning Iran ook al "het speerpunt van internationaal terrorisme" genoemd.



Khamenei heeft volgens de Iraanse grondwet als opperste leider het laatste woord in alle strategische beslissingen in Iran.