Rohani: "Top met Trump was show zonder politieke waarde"

22/05/17 - 17u16 Bron: Belga

"De top in de Saoedische hoofstad Riyad was een show die geen enkele politieke waarde had." Dat heeft de Iraanse president Hassan Rohani vandaag gezegd. Iran kreeg er stevige kritiek te slikken van Arabische- en moslimlanden.

Tijdens zijn eerste persconferentie na zijn herverkiezing zei het Iraanse staatshoofd ook dat de top "niets concreets" heeft opgeleverd. "Saoedi-Arabië heeft dergelijke shows ook al in het verleden georganiseerd", klonk het.



Hij weerlegde de beschuldiging van de Amerikaanse president Donald Trump en de Saoedische koning van zondagochtend dat zijn land terrorisme steunt. "Zij die de terroristen hebben bekampt, zijn het Iraakse en het Syrische volk. Iraanse militaire adviseurs hebben hen geholpen en zullen dit blijven doen", zei Rohani. Hij verdedigde ook de Libanese Hezbollah.



"Zij die de terroristen hebben gesteund, kunnen hen niet bestrijden", aldus de Iraanse president. "Ik denk niet dat het Amerikaanse volk het op 11 september vergoten bloed zal vergeten." Rohani verwees daarbij naar de aanslagen van 2001 in de VS: vijftien van de negentien vliegtuigkapers bleken Saoedi's te zijn.