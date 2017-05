Iraanse veroordeeld tot 2 jaar lijken wassen na uitkomen overspel

Door: redactie

Vrouwen demonstreren in Parijs tegen het doodsvonnis dat de Iraanse Sakineh Mohammadi Ashtiani kreeg nadat ze betrapt was op overspel. Na wereldwijd protest is de vrouw in 2014 vrijgelaten. © ap.

Een rechtbank in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft een vrouw veroordeeld tot twee jaar lijken wassen in een mortuarium omdat ze haar man bedrogen had. Dat meldt persagentschap ISNA.