43 doden in mijnongeval Iran

9/05/17 - 16u15 Bron: Belga

De Iraanse president Hassan Rohani © ap.

De dodentol na de ontploffing in een kolenmijn in de Iraanse provincie Golestan is gestegen naar 43. Dat blijkt uit de definitieve balans waarover de staatszender Irib bericht. De autoriteiten spraken eerder van minstens 26 doden en 9 vermisten. Bij het ongeluk raakten ook meer dan zeventig mensen gewond.