Iran vuurt kruisraket af vanaf onderzeeër

RVL

3/05/17 - 17u43 Bron: Fox News

Op 18 april toonde het Iraanse leger nog allerlei materieel tijdens de Nationale Legerdag in Teheran. © epa.

Iran heeft geprobeerd om een kruisraket af te vuren vanaf een onderzeeër in de Straat van Hormuz, een zeestraat tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman. Dat zeggen Amerikaanse officials aan Fox News. De Iraanse rakettest is volgens de Amerikanen mislukt.

De test gebeurde vanaf een Iraanse Yono-duikboot. Samen met Noord-Korea is Iran het enige land ter wereld dat dergelijk type onderzeeër gebruikt. Het is onduidelijk of deze mislukte test de eerste poging was van Iran om een raket af te vuren van onder het wateroppervlak. In februari meldde Iran al dat het een succesvolle rakettest had uitgevoerd vanaf een duikboot, maar dat ging toen niet om een onderwaterlancering.



De test komt er te midden van de oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.