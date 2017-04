Rohani kandidaat voor tweede mandaat als president van Iran

KVE

14/04/17 - 16u40 Bron: Belga

© afp.

De huidige Iraanse president Hassan Rohani heeft zich vandaag ingeschreven als kandidaat voor de verkiezing van 19 mei in de hoop een tweede termijn van vier jaar in de wacht te slepen. Rohani werd in 2013 al in de eerste ronde verkozen met iets meer dan 50 procent van de stemmen, dankzij de brede steun van gematigde partijen en hervormingsgezinden.