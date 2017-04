Zesvoudige moordenaar in Iran publiekelijk terechtgesteld

EB

13/04/17 Bron: DPA

In Centraal-Iran is een man wegens een zesvoudige moord publiekelijk terechtgesteld. Volgens het persbureau Tasnim had hij in januari zes mensen met een machinegeweer doodgeschoten. Hij werd vandaag volgens het verdict in een straat in de stad Arak opgehangen.