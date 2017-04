EU verlengt sancties tegen Iran met een jaar

Door: redactie

11/04/17 Bron: Belga

Teheran © thinkstock.

De Europese Unie heeft vandaag de sancties tegen Iran met een jaar verlengd. Het gaat om in 2011 ingevoerde maatregelen na ernstige mensenrechtenschendingen tegen betogers die protesteerden tegen de herverkiezing van president Mahmoed Ahmadinejad in 2009.

Het gaat niet om de zware economische en individuele maatregelen die de EU vanwege het controversiële nucleaire programma van Iran had ingesteld. Deze laatste werden in januari 2016 opgeheven na een akkoord tussen Teheran en en de grote mogendheden.



De maatregelen die vandaag werden verlengd betreffen onder meer de bevriezing van de tegoeden van 82 Iraniërs, onder wie hooggeplaatste militairen, rechters, verantwoordelijken uit de inlichtingendiensten. Afreizen naar Europa zit er voor hen ook niet in. Voorts mogen bedrijven in de Europese Unie geen spullen naar Iran exporteren "die gebruikt kunnen worden voor repressieve doeleinden of voor het afluisteren van telefoons en computers."