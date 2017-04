Buitenlandminister VS: "Rusland en Iran dragen morele verantwoordelijkheid voor gifgasaanval"

Door: redactie

5/04/17 - 01u45 Bron: Belga

Een Syrische dokter behandelt een kind na een gifgasaanval in het provinciestadje Khan Sheikhoun in Syrië. © ap.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vindt dat Rusland en Iran een grote morele verantwoordelijkheid dragen voor de doden bij de gifgasaanval gisteren in Syrië.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. © afp.

"Als de zogenaamde bewakers van de wapenstilstand die onderhandeld werd in Astana, dragen ook Rusland en Iran een grote morele verantwoordelijkheid", zei Tillerson, die opriep tot een "echte wapenstilstand".



Invloed

Hij waarschuwde dat de Syrische president Bashar al-Assad verantwoording zal moeten afleggen voor zijn daden. "Iedereen die zijn eigen volk met chemische wapens aanvalt geeft blijk van een fundamentele minachting voor het menselijke fatsoen en moet verantwoording afleggen." Rusland en Iran riep hij op hun invloed op de Syrische president Bashar al-Assad te gebruiken om gifgasaanvallen in de toekomst te voorkomen.



Wraak

Syrische rebellengroepen, waaronder de voormalige tak van Al Qaeda, zworen gisteren de slachtoffers te zullen wreken. Ze riepen hun strijders op "de fronten in lichterlaaie te zetten".



Bij de vermoedelijke chemische aanval in de kleine provinciestad Khan Sheikhoun vielen gisteren minstens 58 doden en zo'n 170 gewonden. Onder de slachtoffers waren ook vele kinderen.