Iran test met succes luchtafweersysteem van Russische makelij

Door: redactie

4/03/17 - 16u29 Bron: AFP

© epa.

Iran heeft met succes het Russisch luchtafweersysteem S-300 getest dat vanaf nu "operationeel" is. Dit heeft de Iraanse staatstelevisie Irib gemeld.

Bij de test op een luchtafweerbasis in de woestijn en in bijzijn van politieke en militaire gezagsdragers zijn meerdere doelen neergehaald, in het bijzonder een ballistische raket en een drone.



Als bevelheber van de Iraanse luchtafweer zei generaal Farzad Esmaili dat het in Iran gebouwde luchtafweersysteem Bavar 373 "zeer binnenkort een test ondergaat". Dit systeem is "moderner" dan het van Moskou gekochte S-300. Dit laatste is "een fataal systeem voor vijanden", voegde hij eraan toe. De ontplooiing ervan samen met andere systeem "maakt het luchtuim van het land "veiliger".