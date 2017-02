Iraanse president Rohani wil tweede ambtstermijn

bewerkt door: redactie

26/02/17 - 12u29 Bron: Belga

De Iraanse president Hassan Rohani © photo news.

De Iraanse president Hassan Rohani (68) gaat voor een tweede ambtstermijn. Hij heeft onlangs beslist om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 19 mei in Iran. Dat heeft vicepresident Hoessein-Ali Amiri vandaag bekendgemaakt

Rohani werd in 2013 met de steun van de gematigden en hervormingsgezinden verkozen voor een eerste mandaat van vier jaar.



De andere grote kampen in Iran, de aanhangers van de harde lijn en de conservatieven, zoeken nog naar gepaste tegenkandidaten. Waarnemers menen namelijk dat niemand van de tot nog toe genoemde mogelijke kandidaten de herverkiezing van Rohani in gevaar kan brengen.



Donald Trump

De Iraanse oppositie hoopt dat in aanloop naar de verkiezingen de spanningen met andere landen oplopen. In het bijzonder de band met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump verkondigde meermaals het nucleaire akkoord met Iran te zullen ontmantelen. Maar Rohani zei niet te geloven dat de Amerikaanse president zijn campagnebelofte zal nakomen. "De wereld is niet in handen van één specifiek persoon, noch van één specifieke partij", zei de Iraanse president begin november.



Daarnaast hoopt de oppositie dat de economie niet zoals verwacht profiteert van de uitvoering van het nucleair akkoord met het Westen. Die twee factoren zouden volgens de oppositie een streep kunnen trekken door de gematigde koers van Rohani en leiden tot een politieke comeback van de hardliners en de conservatieven.



Nucleair akkoord

Het nucleair akkoord met Iran werd in 2015 in Wenen onderhandeld door de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er werd afgesproken dat Iran zijn nucleaire capaciteit vermindert in ruil voor de opheffing van de meeste internationale economische sancties.