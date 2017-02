Ayatollah Khamenei noemt Israël "kankergezwel" en vraagt Palestijnse bevrijding

Door: redactie

21/02/17 - 11u19 Bron: Belga

De Iraanse geestelijke leider Ayatollah Ali Khamenei. © reuters.

Israël is een "kankergezwel dat gegroeid is in verschillende etappes en dat ook moet worden aangepakt in verschillende etappes". Dat heeft ayatollah Ali Khamenei, de hoogste Iraanse leider, vandaag gezegd tijdens een internationale conferentie in Teheran, bedoeld om de Palestijnen te steunen.