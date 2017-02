Syrië-overleg in Astana opgeschort

Door: redactie

Het internationale overleg over de crisis in Syrië dat vandaag in Astana zou beginnen, is een dag opgeschort. In de hoofdstad van Kazachstan komen vertegenwoordigers van onder meer Rusland, Turkije en Iran bijeen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Astana gaf geen reden voor het uitstel. Mogelijk ligt de oorzaak bij de twijfels die de Syrische rebellen hebben over de rol van Rusland bij het huidige staakt-het-vuren dat in Syrië van kracht is. Rebellen en vertegenwoordigers van het regime in Damascus gaan in Astana in elk geval niet rechtstreeks met elkaar in gesprek. Beide partijen zijn waarschijnlijk wel in de hoofdstad aanwezig.



De gesprekken in Kazachstan duren twee dagen. Ook Staffan de Mistura, de speciale afgezant van de Verenigde Naties voor Syrië, is uitgenodigd. Of hij komt, is niet zeker.



Onder auspiciën van de VN worden komende week in Genève vredesbesprekingen tussen de betrokken partijen gehouden.