Iran houdt opnieuw rakettesten: "VS-sancties zijn prutswerk"

Door: redactie

4/02/17 - 10u17 Bron: Belga

© ANP.

Iran heeft vandaag opnieuw militaire oefeningen gehouden waarbij ook raketten met verschillende reikwijdte werden afgevuurd. Volgens de Revolutionaire Garde zijn deze oefeningen het Iraanse antwoord op "de bedreigingen en sancties" van de Verenigde Staten.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran kwam terug op de sancties die de VS vrijdag heeft opgelegd aan het islamitische land voor het uitvoeren van een rakettest. "Prutswerk", liet het ministerie weten.



En het ministerie wil nog een stap verder gaan door op zijn beurt sancties op te leggen aan "Amerikaanse individuen en bedrijven die extremistische of terroristische organisaties ondersteunen of bijdragen tot de onderdrukking en moord van weerloze mensen in de regio", luidt een mededeling uit Teheran waar het Iraanse persagentschap Irna over bericht.



Inreisverbod

De spanning tussen beide rivalen is sinds de officiële aanstelling van Donald Trump als Amerikaans president enkel maar toegenomen. Iran is een van de zeven islamitische landen die getroffen zijn door het inreisverbod, ingesteld door Trump. Bij wijze van repercussie weigert Iran visa te leveren aan Amerikaanse worstelaars die normaal gezien zouden deelnemen aan de Wereldbeker Worstelen die op 16 en 17 februari plaatsvindt in Kermanshah, in het westen van Iran.



Vandaag noemde James Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie, tijdens een bezoek aan Tokio Iran nog "de grootste verdediger van het terrorisme".