"Iran is grootste verdediger van het terrorisme"

4/02/17 - 07u45 Bron: Belga

James Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie. © bloomberg.

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft vandaag in de Japanse hoofdstad Tokio verklaard dat Iran het land is dat de meeste steun biedt aan terroristen. Hij deed dat een dag nadat Washington had aangekondigd dat het sancties zal uitvaardigen tegen Iran vanwege een test met een ballistische raket vorig weekend.

De Amerikaanse president Donald Trump. © ap.

"Als we het over Iran hebben, dat is het land dat het terrorisme het meeste steunt", zei Mattis, die toevoegde dat hij momenteel geen redenen zag om het aantal Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten op te trekken.



De spanningen tussen president Trump en Iran lopen hoog op sinds het Witte Huis Iran woensdag een officiële waarschuwing had gegeven na de rakettest. Vrijdag voegde het ministerie van Financiën dertien personen en twaalf bedrijven toe aan zijn sanctielijst wegens hun "betrokkenheid bij het Iraanse rakettenprogramma".



Iran hekelde die sancties en kondigde aan tegenmaatregelen te nemen door sancties uit te vaardigen tegen Amerikaanse individuen en bedrijven "die betrokken waren bij het helpen en sponsoren van regionale terreurgroepen".



Mattis herbevestigde na een ontmoeting met zijn Japanse collega Tomomi Inada het belang van de Amerikaans-Japanse militaire samenwerking. "We beschouwen onze alliantie met Japan als een hoeksteen van de vrede, welvarendheid en vrijheid in Zuidoost-Azië", zei de Amerikaanse minister van Defensie.



Wat de spanningen in de Zuid-Chinese Zee betreft, zei Mattis dat een oplossing er moet komen via diplomatieke weg.