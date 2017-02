Iraanse baby mag VS niet binnen voor dringende hartoperatie

Door: redactie

4/02/17 - 01u48 Bron: KPTV, The Guardian

Fatemah Taghizadeh © Sam Taghizadeh .

Een vier maanden oud meisje uit Iran dat dringend een hartoperatie in een ziekenhuis in Oregon moet ondergaan, mag de Verenigde Staten niet meer binnen nu president Trump heeft beslist dat er voor 90 dagen geen mensen uit Iran het land in mogen.

Bij Fatemah Taghizadeh werden kort na de geboorte verdraaide slagaders vastgesteld en het meisje zou deze week met haar familie naar Oregon reizen voor de operatie, maar nu krijgen ze geen toestemming meer om het land binnen te komen. Nochtans hebben ze alle nodige documenten voor de visumaanvraag verzameld en zijn de grootouders en de oom van het meisje Amerikaanse staatsburgers.



"Ze moet zo snel mogelijk onder het mes," vertelt Sam Taghizadeh, de oom van Fatemah. "In Iran is er 20 à 30 procent kans op succes bij de operatie. Hier is dat 97 procent kans op succes," zegt Amber Murray, de advocate van de familie. Het was dus logisch dat de familie koos voor een operatie in de VS. Lees ook "Al honderdduizend visa ingetrokken sinds start inreisverbod"

Topadviseur Trump verdedigt inreisverbod met verzonnen "bloedbad in Bowling Green"

Spierballengerol tussen VS en Iran

Op de laatste minuut "Alles was in orde. Ze vroegen om veel papierwerk. Ze kreeg een afspraak op de ochtend van 5 februari," licht Sam Taghizadeh toe.



De familie had alles grondig voorbereid en alle papierwerk verzameld. Ze maakten een tussenlanding in Dubai waar ze een afspraak hadden om hun toeristenvisa aan te vragen. Maar bij hun aankomst in Dubai, hoorden ze over Trumps beslissing om geen reizigers uit Iran meer toe te laten en de familie vernam dat ze hun trip niet konden vervolledigen.



"Al het papierwerk, alles was klaar en net op de laatste minuut annuleerden ze alles," vertelt Taghizadeh.



Fatemah en haar familie keerden ondertussen terug naar Iran.