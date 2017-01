Iraanse Belg getuigt: "Ik mag mijn broer niet meer zien"

Door: redactie

30/01/17 - 05u00

© AFP.

Op Brussels Airport hebben zich afgelopen weekend nog geen problemen voorgedaan met vluchten naar de VS. Ook bij Brussels Airlines ondervonden ze geen last. Toch treft Trumps inreisverbod ook landgenoten. Zoals Morteza Sharomi (40), die al 30 jaar in België woont en onze nationaliteit heeft. Naast de Iraanse, want daarvan kán je geen afstand doen. Maar dat zorgt er nu voor dat de veertiger en zijn negen maanden oude zoontje niet meer naar de VS mogen reizen.