Iraanse dissident beëindigt 70-daagse hongerstaking na vrijlating echtgenote

Door: redactie

3/01/17 - 20u05 Bron: Belga

Amir Raisian, de advocaat van mensenrechtenactivist Arash Sadeghi, in zijn kantoor in Teheran. © ap.

De wellicht bekendste politieke gevangene in Iran, Arash Sadeghi, heeft een eind gemaakt aan zijn 70-daagse hongerstaking. Sadeghi was uit protest tegen de opsluiting van zijn echtgenote Golrokh Iraee eind oktober in hongerstaking gegaan. Nadat zijn vrouw vandaag op borgtocht werd vrijgelaten, zette hij zijn hongerstaking stop. Dat zei zijn advocaat Amir Raissian aan het persbureau ISNA.

Sadeghi werd naar het ziekenhuis gebracht, Iraee werd door haar moeder opgewacht, aldus de advocaat. Beiden zouden al op nieuwjaarsdag vrijgelaten worden, maar blijkbaar konden de twee families het geld voor de borgtocht pas tegen dinsdag bijeenkrijgen.



Familieleden en vrienden van beide dissidenten bedankten op Twitter alle Iraniërs in binnen- en buitenland voor hun steun en vooral voor de Twitter-campagne, die uiteindelijk tot hun vrijlating heeft geleid.



Sadeghi was wegens het in gevaar brengen van de nationale veiligheid en propaganda tegen het regime tot 19 jaar veroordeeld. Toen ook zijn vrouw wegens een weliswaar islamkritisch, maar nooit gepubliceerd kortverhaal tot zes jaar gevangenis werd veroordeeld, ging Sadeghi in hongerstaking. In het kortverhaal hekelde Iraee vooral de steniging van vrouwen als een onmenselijke straf voor echtbreuk. Uiteindelijk rees er ernstige bezorgdheid over de gezondheidstoestand van beide veroordeelden, Sadeghi in het bijzonder. Toen verschillende hervormers in het parlement Justitie waarschuwden voor de negatieve politieke gevolgen indien een van beide politieke gevangenen zou sterven, bond Justitie in en werd hen voorlopig een voorwaardelijke invrijheidsstelling van onbepaalde duur verleend.