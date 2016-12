Afgewezen Iraniër schiet 'bruid' en haar familie dood

Bewerkt door Eric Belsack

22/12/16 - 23u51 Bron: Gulf News

© thinkstock.

"Tot de dood ons scheidt". Een jonge Iraniër heeft deze huwelijksbelofte gruwelijk letterlijk genomen. Nadat het meisje waarop hij zijn oog had laten vallen zijn huwelijksaanzoek weigerde, maaide hij nagenoeg haar hele familie neer. Balans: tien dodelijke slachtoffers en vijf gewonden.

De man vroeg in het dorpje Jahan Abad, in de provincie Kerman, de hand van het meisje van zijn dromen. Toen zij weigerde, verliet de afgewezen bruidegom in spe het pand om weinig later terug te keren met een Kalasjnikov.



De jongeman opende het vuur en doodde zijn oogappel als eerste. Daarna zette hij zijn dodelijke tocht door het huis voort. Hij doodde negen andere familieleden van het meisje. Onder hen drie vrouwen en twee kinderen. Nog eens vijf mensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn in kritieke toestand.



Iraanse media hebben de jongste tijd bericht over meerdere zogenaamde eremoorden nadat huwelijksaanzoeken werden geweigerd. In sommige gevallen werden de jonge vrouwen aangevallen met bijtend zuur.