Britse vrouw in Iraanse gevangenis krijgt keuze: tweejarige dochter opgeven of meenemen in gevangenis

22/12/16 - 21u43 Bron: The Telegraph, Amnesty International

Nazanin Zaghari-Ratcliffe © ap.

Een Britse vrouw die eerder dit jaar door Iran werd aangehouden op verdenking van spionage wordt door de Iraanse autoriteiten onder druk gezet om haar dochter mee te nemen naar de gevangenis of afstand te doen van haar ouderlijke rechten.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe (37) krijgt de keuze: ofwel neemt ze haar twee jaar oude dochter Gabriella mee naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran of ze ziet af van haar rechten om bij haar dochter te zijn. Dat vertelde haar man Richard Ratcliffe aan The Telegraph.



"Het ultimatum is dat Gabriella drie dagen per week bij haar in de gevangenis woont of dat ze een papier ondertekent waarin ze afstand doet van haar voogdijrechten," aldus Ratcliffe.



"Ze is erg bang om Gabriella bij haar in de gevangenis te laten wonen, deels omdat de gevangenis verschrikkelijk is en deels omdat ze na een hongerstaking niet meer sterk genoeg is om drie dagen per week voor haar te zorgen. [In Iran] moet een vrouwelijke gevangene met een kind jonger dan zes jaar bij haar kind zijn. Ze komen onder interne druk te staan om hun eigen wetten te verbreken", aldus Ratcliffe.



De man, die twee weken geleden tijdens een telefoontje met zijn vrouw op de hoogte werd gebracht van het ultimatum, zegt dat het ultimatum voor zover hij weet nog niet werd afgedwongen.