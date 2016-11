Iraanse viceminister neemt ontslag na ernstig treinongeval

Door: redactie

De verantwoordelijke van de Iraanse spoorwegen, viceminister Poorsaeid Aghaie, neemt ontslag vanwege het treinongeval van vrijdag in het noorden van zijn land, waarbij minstens 45 doden vielen. Dat heeft Aghaie gisteren aangekondigd.

"Ik heb mijn ontslag ingediend en de minister heeft het aanvaard na consultaties met de hoge autoriteiten", aldus de viceminister op de nationale televisie. "Uit sociale verantwoordelijkheid en sympathie voor de overlevenden van het ongeval, bied ik mijn verontschuldigingen aan aan alle getroffen personen."



Met zijn ontslag wil Aghaie bovendien "aantonen dat de fouten die werknemers begingen ook op de schouders rusten van de hoge verantwoordelijken" van de spoormaatschappij.



Werknemers opgepakt

Eerder op de dag raakte al bekend dat drie werknemers van het bedrijf werden opgepakt na het ongeval. Twee van hen werken op het controlecentrum voor het treinverkeer van de noordelijke stad Sharhoed, waar het ongeluk plaatsvond. Een derde persoon is de ploegbaas die op dat moment van dienst was.



Passagierstrein

Bij het ongeluk reed een passagierstrein in op een trein die stilstond tussen de steden Semnan en Damghan. Daarna brak een grote brand uit. Minstens 45 mensen kwamen bij het ongeval om het leven. Viceminister Aghaie verklaarde vrijdag al dat de treinramp werd veroorzaakt door "een menselijke fout". President Hassan Rohani had "onmiddellijk een onderzoek" geëist naar de oorzaken van het ongeval en de mogelijke verantwoordelijken.