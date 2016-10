Amerikaanse schaakkampioene boycot WK in Iran wegens hoofddoekverplichting

Door: redactie

Nazi Paikidze-Barnes, een schaakkampioene uit de Verenigde Staten, heeft laten weten dat ze het wereldkampioenschap schaken dat volgend jaar in Iran plaatsvindt, zal boycotten. De vrouw is het er niet mee eens dat ze verplicht wordt om een hoofddoek te dragen.

In een reeks sociale mediaberichten verklaarde Paikidze-Barnes, een Georgische-Amerikaanse die in Rusland geboren werd, dat de verplichting om een hoofddoek te dragen een mensenrechtenkwestie is.



"Ik denk dat het onaanvaardbaar is om een wereldkampioenschap voor vrouwen te houden op een plaats waar vrouwen geen basisrechten hebben en behandeld worden als tweederangsburgers," schreef ze op Instagram.



De 22-jarige Paikidze-Barnes startte ook een petitie die de Fédération Internationale des Échecs (FIDE, de Wereldschaakfederatie) aanmaant om de competitie uit Iran weg te halen of om de Iraanse autoriteiten te overtuigen dat een hoofddoek een optie in plaats van een verplichting wordt.

Reactie Schaakfederatie Anastasiya Karlovich, de woordvoerster van de federatie, liet op de website 'Chess Daily News' weten dat de organisatie achter haar beslising blijft staan om het kampioenschap in Iran te organiseren. Enerzijds omdat geen enkel ander land zich kandidaat had gesteld, anderzijds omdat Iran in februari een internationaal evenement organiseerde dat goed verlopen is.



"Er waren geen klachten van de spelers of de autoriteiten en iedereen respecteerde de wetten van het land, inclusief de kledingvoorschriften," schreef Karlovich.