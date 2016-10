Vrijgelaten Amerikaanse journalist klaagt Iran aan

Door: Redactie

4/10/16 - 05u09

Jason Rezaian na zijn vrijlating. © ap.

Jason Rezaian, die in januari werd vrijgelaten nadat hij meer dan 500 dagen had vastgezeten in Iran, klaagt dat land aan vanwege onder andere marteling en terrorisme. Rezaian is Amerikaans-Iraans en werkte ten tijde van zijn arrestatie voor de krant The Washington Post in Teheran.

Rezaian beschuldigt het land ervan dat hij in gevangenschap door Iran is gebruikt als onderhandelingsmiddel tijdens de gesprekken over nucleaire wapens. De journalist was dankzij zijn naamsbekendheid en aanzien binnen zijn vakgebied waardevol. Kort na de vrijlating van Jason Rezaian en drie andere Amerikanen betaalde de VS 400 miljoen dollar aan Iran. Het bedrag zou een betaling van een 36 jaar oude schuld aan Iran zijn geweest. Het geld kwam op dezelfde dag in Iran aan als de gevangenen werden vrijgelaten.



Volgens The New York Times telt de ingediende aanklacht 68 pagina's en staan er nieuwe details in over het gevangenschap van Rezaian: de journalist viel meer dan 22 kilo af in gevangenschap en worstelde met zelfmoordgedachten en kreeg van zijn bewakers te horen dat zowel hij en zijn vrouw in stukken zouden worden gesneden.



Spionage

Rezaian werd in juli 2014 samen met zijn vrouw opgepakt en beschuldigd van spionage. Dit werd nooit bewezen. Zijn vrouw werd na 72 dagen vrijgelaten, maar Jason bleef vastzitten. In de gevangenis werd hij dusdanig psychologische en fysieke mishandeld, dat hij nooit meer hetzelfde zal zijn, aldus de rechtszaak. Wat hij precies van de Iraanse regering eist, is niet bekendgemaakt.



Dit is de tweede rechtszaak die tegen Iran is ingediend door een vrijgelaten Amerikaan. Veteraan Amir Hekmati, die meer dan vier jaar vastzat in Iran, diende in mei een aanklacht in.