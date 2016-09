Ahmadinejad ziet af van presidentskandidatuur in Iran

Door: redactie

De voormalige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad ziet dan toch af van een mogelijke nieuwe presidentskandidatuur. Dat heeft hij in een brief laten weten aan de Iraanse grootayatollah Ali Hosseini Khamenei.

Het nieuws komt van persagentschap Isna. Het was Khamenei die zich de afgelopen weken negatief had uitgelaten over een nieuwe poging van Ahmadinejad om in 2017 opnieuw president van de islamitische republiek te worden. "Een zekere man is me komen opzoeken. Zijn deelname aan de presidentsverkiezingen zou niet in het belang van het land zijn", klonk het. De ayatollah wijst erop dat zoiets de tweedeling in Iran verder zou aanscherpen. "Vandaag hebben we nood aan eenheid", liet de geestelijke leider zich gisteren ontvallen.



Comeback

Sinds het begin van dit jaar liet Ahmedinejad verstaan dat hij mogelijk een politieke comeback plande. Zijn opvolger Hassan Rohani liet alvast verstaan dat zijn voorganger sinds de machtsoverdracht in 2013 alleen maar "onzin" had uitgekraamd.



Ahmedinejad was president van Iran van 2005 tot 2013.