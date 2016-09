Opnieuw incident tussen de VS en Iran in de Perzische Golf

Door: redactie

6/09/16 - 20u23 Bron: Belga

Op 25 augustus kwam het ook al tot een incident in de Perzische Golf toen de USS Squall tot op 200 meter benaderd werd door een Iraans schip. © afp.

In de Perzische Golf is het opnieuw tot een incident gekomen tussen de Amerikaanse marine en de Iraanse Revolutionaire Garde. Zeven Iraanse boten waren zondag in de internationale wateren een patrouilleschip van de Navy genaderd, zei Pentagonwoordvoerder Jeff Davis vandaag in Washington.