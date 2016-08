Iraans parlementslid slaat journalist in gezicht na kritische vraag

Door: redactie

29/08/16 - 03u48 Bron: Belga

De Iraanse vice-president Masoumeh Ebtekar (r) samen met de Franse minister voor Ecologie Segolene Royal tijdens een persconferentie deze maand. © afp.

Een Iraans parlementslid heeft een journalist na een kritische vraag uitgescholden en in het gezicht geslagen. Het voorval, dat gisteren plaatsvond in het parlement in de hoofdstad Teheran heeft geleid tot een golf van protest op de sociale media en in de Iraanse media.