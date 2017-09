Abbas vraagt VN om "binnen vooropgestelde termijn" einde te maken aan Israëlische bezetting

kv

20/09/17 - 20u29 Bron: Belga, Reuters

De Palestijnse president Mahmoed Abbas heeft in zijn toespraak vandaag voor de Algemene vergadering van de Verenigde Naties Israël de schuld gegeven voor het totale gebrek aan beweging in het "vredesproces".

Abbas vroeg de VN om "binnen een vooropgestelde termijn" een einde te maken aan de Israëlische bezetting van de staat Palestina en riep Tel Aviv op de tweestatenoplossing te accepteren, een einde te maken aan het Israëlische nederzettingenbeleid en het status quo aan de Tempelberg/al-Aqsamoskee, een heilige plaats in de drie monotheïstische religies, te respecteren.



De Palestijnse leider zei te hopen dat VS-president Donald Trump het vredesproces kan reanimeren, maar waarschuwde dat de tweestatenoplossing "in gevaar" is. "Als de Israëli's geen tweestatenoplossing willen en geen vrede, dat zij dan de verantwoordelijkheid op zich nemen," luidde het.



Zonder tweestatenoplossing zit er voor de Palestijnen niets anders op dan "hun strijd verder te zetten en volledige rechten te vragen voor alle inwoners van historisch Palestina," aldus Abbas.